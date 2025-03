Universalmovies.it - ACE Eddie Awards | Annunciati i vincitori dell’edizione 2025

Come epilogo dell’annuale stagione dei premi cinematografici, l’American Cinema Editors ha annunciato ieri idegli ACE.Posticipata al 14 marzo a seguito dei devastanti incendi che hanno flagellato Los Angeles, i premi annuali assegnati dal sindacato dei montatori americani hanno visto trionfare i favoriti Emilia Pérez e Wicked, rispettivamente nelle categorie “Montaggio Film Drammatico” e “Montaggio Film Comico”, mentre Il Robot Selvaggio (The Wild Robot) e Will & Harper hanno vinto come “Miglior Montaggio Animato” e “Miglior Montaggio in un Documentario”. In ambito televisivo, invece, a trionfare è stato il solito Shogun.ACENominationACEBest Edited Feature Film (Drama, Theatrical)Emilia Pérez, Juliette WelflingBest Edited Feature Film (Comedy, Theatrical)Wicked, Myron KersteinBest Edited Animated Feature FilmThe Wild Robot, Mary BleeBest Edited Documentary FeatureWill & Harper, Monique ZavistovskiBest Edited Documentary SeriesChimp Crazy (Episode 102, “Gone Ape”)Evan WiseCharles DivakAdrienne GitsDoug AbelBest Edited Multi-Camera Comedy SeriesFrasier (Episode 207, “My Brilliant Sister”)Russell GriffinBest Edited Single Camera Comedy SeriesWhat We Do in the Shadows (Episode 603, “Sleep Hypnosis”)Liza CardinaleDane McMasterBest Edited Drama SeriesSh?gun (Episode 110, “A Dream of a Dream”)Maria GonzalesAika MiyakeBest Edited Feature Film (Episode Non-Theatrical)Road HouseDoc CrotzerBest Edited Limited SeriesBaby Reindeer (Episode 104, “Episode 4”)Peter H.