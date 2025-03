Pordenonetoday.it - Ac Pordenone celebra i suoi campioni, premi e riconoscimenti per 40 associati

Leggi su Pordenonetoday.it

Un’occasione per onorare i traguardi tagliati, ma anche un momento per guardare alla stagione agonistica che sta per cominciare. Questo il filo conduttore che ha caratterizzato “Motorsport Awards”, l’evento organizzato da Ac, tenutosi nella sala Teresina Degan della Biblioteca.