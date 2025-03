Lanazione.it - Aboca, inaugurata la Residenza d’Epoca Luca Pacioli

Arezzo, 16 marzo2025 – Dopo cinque anni di intensi lavori di ristrutturazione, un importante edificio storico torna a splendere nel corso di Sansepolcro grazie all'impegno di, l’azienda toscana specializzata nella produzione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili. L’edificio vincolato per il suo valore storico e architettonico, risale al Seicento e comprende un palazzo gentilizio e abitazioni a schiera, con un'importante connessione storica con il Teatro Dante, situato nello stesso isolato. Lad'epocasi caratterizza per la sua facciata elegante su Via XX Settembre, mentre le altre facciate sono più semplici. L'architettura del palazzo riflette un'evoluzione nel tempo, dovuta a modifiche e ristrutturazioni.nacque proprio a Sansepolcro, cittadina Toscana che nel Rinascimento fu un centro di grande fermento culturale e artistico, luogo in cuiricevette la sua prima formazione e sviluppò il suo interesse per la matematica.