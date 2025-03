Panorama.it - Abbiamo sette vite, spendiamole bene

La nostra esistenza ha tante dimensioni: corporale, naturale, lavorativa, affettiva, sociale, intellettuale, spirituale. E va fatto un «check up»: per non trascurarne nessuna.A causa di un incidente annuale, di natura personale e universale, chiamato compleanno, ho avuto di recente brevi conversazioni e scambi di messaggi sulla vita che passa e il suo senso. È un incidente inevitabile, il compleanno, ma non compierlo è decisamente peggio, come ben sappiamo. Più gli anni passano e più s’impreca con gratitudine. Pur nella sua banale contabilità è un’occasione nella fuga dei giorni e degli anni per ripensare la vita e il suo destino. Ogni uomo dispone dima non sono quelle proverbiali che si attribuiscono ai gatti e che vengono una dopo l’altra. Lea cui mi riferisco sono simultanee e insieme formano la nostra esistenza; sono iraggi che formano la ruota dell’esistenza.