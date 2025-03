Liberoquotidiano.it - Abbandonati nello spazio da 9 mesi, salvati da Elon Musk in un giorno: clamorosa impresa spaziale

E ora ringraziate. A poco più di undal lancio, la missione Crew-10 di SpaceX ha raggiunto la StazioneInternazionale, portando a bordo i sostituti dei due astronauti della Nasa rimasti bloccati in orbita. Il nuovo equipaggio, composto da astronauti provenienti da Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorrerà i primi giorni di permanenza familiarizzando con la stazione sotto la guida di Butch Wilmore e Suni Williams. Successivamente, entro il termine della prossima settimana, i due veterani si imbarcheranno sulla capsula SpaceX che li attende in orbita dallo scorso anno, per concludere una missione ben più lunga del previsto, iniziata nel giugno scorso. Per il braccio destro di Donald Trump, si tratta di un clamoroso successo: a risolvere una situazione intricatissima ci ha pensato la sua Space-X.