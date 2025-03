Zonawrestling.net - AAA: Morta la madre di Psycho Clown

Un lutto ha colpito la famiglia della star AAA, che ieri era in Italia per alcuni show.Con un post su Fb il luchador ha annunciato la scomparsa della, Rosa Nava:“La mia benedetta famiglia della Lucha Libre, sinceramente distrutto dall’anima, miaRosa Icela Nava Carrillo, dopo aver finito di lottare ieri sera in Italia, sono stato informato dalla mia famiglia per dirmi che era partita da nostro padre DIO, è un dolore molto forte ma ora so che i mio papà e la mia mamma sono insieme in cielo, mi sento distrutto, persone vicine mi hanno raccomandato di non salire a lottare per il mio lutto.Ma voglio dirvi grazie per esservi preoccupati per me, vi voglio tanto bene e apprezzo che siate preoccupati per me, ma mia MAMMA si è presa cura di me da quando sono arrivato nel suo grembo, lei è stata il mio primo amore quando ero piccolo e lei mi diceva di non sentirmi mai distrutto mentre tutto sta crollando, e in questo momento mi sento crollato, ma lei mi diceva che se volevo sentirmi bene, sarei salito a lottare con AMORE perché lei mi avrebbe sempre visto da dove sono, lei mi diceva che era la mia fan numero 1.