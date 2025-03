Iodonna.it - A Pacentro, alle pendici della Maiella c’è una nuova scuola ideata dall'archistar Mario Cucinella, da un gruppo di giovani architetti e dalla comunità locale. Ha grandi vetrate e uno spazio esterno che si apre sul bosco. Dove giocare, certo, ma soprattutto imparare, secondo i principi dell'outdoor education

“Che cos’è il suolo”? Carmine risponde subito alla maestra: «È la bucciaTerra. Senza buccia non ci sarebbe la vita». Poi ricomincia il lavoro con il terriccio alla ricerca di lombrichi, insetti, foglie. Insieme ai compagni è impegnato intorno a un tavolo montato sul prato che circonda ladei Desideri “Silvestri” di, a pochi chilometri da Sulmona, all’interno del Parco nazionale. Laci troviamo per la terza puntatanostra serie dedicatascuole di eccellenza è stata progettata dae inaugurata nel settembre scorso. Oggi ha tanti progetti in cantiere. 7,2 milioni di bambini rifugiati sono senza