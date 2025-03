Lapresse.it - A Milano una targa per Alexei Navalny, la figlia: “Non arrendetevi”

Leggi su Lapresse.it

Svelata a, nei giardini Anna Politkovskaja, unain onore di, l’oppositore russo morto in carcere il 16 febbraio del 2024. La cerimonia domenica alla presenza della presidente del Consiglio comunale meneghino, Elena Buscemi, di Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione per la Lotta alla Corruzione (FBK) fondata da, e delladell’attivista, Darya Navalnaya. “Io voglio ribadire quello che mio padre ha sempre detto: non arrendersi mai e continuare a combattere. Voglio ispirare tutti a lottare per quello che credono e per quello che è giusto. La Russia sarà libera”, ha detto Navalnaya a margine della cerimonia.