A fuoco furgone di A2a rivendicazione anarchica | Fa accordi con Israele Scatta l’indagine

Milano – Unsemidistrutto dalle fiamme e un’auto lambita dal. Un rogo inizialmente rubricato come accidentale. E unaarrivata dopo un paio di settimane che impone accertamenti supplementari per stabilire se si tratti di una firma autentica oppure di una strategia comunicativa per intestarsi un incendio che di doloso non ha nulla. Stiamo ai fatti. Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i vigili delsono intervenuti in un’area di via Lampedusa in cui sono parcheggiati mezzi di Unareti, la società unica per la gestione dei servizi a rete della multiutility A2a: aun Ducato e una Panda con la livrea arancio-bianca dell’azienda. Un incendio che viene attribuito a un guasto tecnico. Finita? Nient’affatto. Nelle ultime ore è comparso sui siti d’areaun comunicato anonimo che sembra raccontare un’altra storia: “Nell’ottobre 2022, A2a – si legge nella missiva che spiega la scelta del bersaglio – ha firmato un memorandum con Sibf (Southern Israel Bridging Fund, fondo di investimento israeliano focalizzato sull’incremento di imprese e start-up nel territorio israeliano e all’estero) con l’obiettivo di costruire un hub congiunto dedicato all’innovazione con sede a Tel Aviv”.