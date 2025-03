Tpi.it - A che ora inizia (e finisce) la Maratona di Roma 2025: orario partenza e quanto dura (durata)

A che ora(e) ladita)A che oraladiin programma oggi, domenica 16 marzo, nella Capitale? Il via all’evento podistico a cui prenderanno parte circa 30-40 mila persone è previsto alle ore 8,30 in punto. Lata dellanon è certa, ma tutto (disagi per i cittadini compresi) dovrebbe finire intorno alle ore 14,45-15. La gara per i professionisti (così come la diretta tv) terminerà invece molto prima: intorno alle ore 10,30.Streaming e tvDove vedere ladiin diretta tv e live streaming? La Run Rome the Marathon, lapiù partecipata d’Italia in programma nella mattinata di oggi – domenica 16 marzo– partirà da Via dei Fori Imperiali alle ore 8,30 e sarà visibile in diretta tv sul canale satellitare Sky Sport Uno.