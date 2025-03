Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Staffette Pokljuka 2025: programma, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

, domenica 16 marzo, ultima giornata di gare nell’ottava tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi di, in Slovenia, verrà scritta la parola fine su questo appuntamento. Saranno le prove a squadre a prendersi la scena sulle nevi teutoniche. Ad aprire le danze (ore 12.05) sarà la single mixed, mentre dalle 14.50 andrà in scena la staffetta mista.Giornata all’insegna del confronto tra Norvegia e Francia in entrambe le prove. Le due rappresentative nel corso di questo week end hanno fatto vedere le cose migliori ed è naturale aspettarsi una chiusura d’autore. Nella prova coppie il duo transalpino formato da Justine Braisaz-Bouchet e da Emilien Jacquelin sfiderà il duo Ingrid Landmark Tandrevold/Martin Uldal.Per quanto riguarda l’Italia si faranno esperimenti, tenuto conto delle defezioni di Dorothea Wierer e di Lukas Hofer.