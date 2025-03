Oasport.it - A che ora i Mondiali di short track oggi in tv: programma 16 marzo, streaming, italiani in gara

, domenica 16, si chiudono2025 dicon la terza giornata. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), l’Italia va a caccia della prima medaglia, dopo che ieri sono sfumate molte occasioni ed il miglior risultato è stato il quarto posto nella finale dei 1000 metri di Arianna Fontana.L’occasione per smuovere lo zero sarà subito in apertura di giornata, visto che è inla finale della staffetta mista. Il quartetto azzurro (da capire ancora chi verrà schierato) si giocherà una medaglia in un ultimo atto con Olanda, Polonia e Canada.Successivamente spazio alle gare individuali. I fari sono puntati al femminile sui 500 e 1500 metri, con Arianna Fontana che nella distanza più breve va a caccia sicuramente della medaglia. Attenzione, invece, in quella più lunga ad Elisa Confortola, già sul podio in Coppa del Mondo.