Fanpage.it - A C’è Posta per Te Ylenia perdona Alberto, ma lo mette in guardia: “Sono la tua compagna, non tua madre”

Leggi su Fanpage.it

A C'èper te del 15 marzo la storia di. Lui dopo anni di relazione le ha detto di non amarla più, ma dopo qualche mese di distanza e sofferenza per lei, vorrebbe riconquistarla. Lei, indecisa, non sa che fare: "Un giorno mi portava i miei vestiti sotto casa, l'altro mi mostra un anello".