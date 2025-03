Ilfattoquotidiano.it - A Belgrado corteo antigovernativo senza precedenti. Commissaria all’allargamento: “Ora passi concreti verso l’Europa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Decine di migliaia di persone sono arrivate marciando da ogni parte della Serbia, per raggiungeree dare inizio alla manifestazione che ieri ha fatto la storia del Paese. A unire i partecipanti, il desiderio di chiedere maggiore trasparenza a un governo accusato di corruzione e negligenza, in seguito alla morte di 15 persone nel crollo della pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad avvenuto lo scorso novembre. “La nostra voce conta. Risvegliamo insieme la Serbia e continuiamo a lottare, non solo per gli studenti, ma anche per gli agricoltori, gli insegnanti, gli attori, i giornalisti, gli ingegneri” ha detto al microfono una ragazza, in uno dei primi interventi dal palco di Piazza Slavija. “Dobbiamo andare avanti per tutti quelli che abbiamo già perso e per quelli che avremmo perso se avessimo continuato a restare in silenzio.