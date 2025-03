Spettacolo.periodicodaily.com - 8blevrai Torna con il Nuovo Singolo “Maranza” Torna con il Nuovo Singolo “Maranza”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

to venerdì 14 marzo 2025 con il” (Sony Music Italy/Epic), un brano urban con un flow crudo e diretto, nel quale il rapper descrive il suo modo di vivere, fatto di regole proprie, ambizione e voglia di riscatto.“” di, Un Manifesto di RibellioneVenerdì 14 marzo 2025 segna il ritorno di, il rapper italiano di origini marocchine, con il suo attesissimo”, distribuito da Sony Music Italy/Epic. Questo brano è un chiaro esempio del suo stile urban, caratterizzato da un flow crudo e diretto, in cui l’artista esprime la sua visione della vita, fatta di ambizione, regole personali e voglia di riscatto.“” non è solo un brano, ma un vero e proprio manifesto di indipendenza e ribellione. Il testo racconta la lotta dicontro un sistema che lo giudica e non comprende la sua realtà.