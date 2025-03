Unlimitednews.it - 17enne ferito a Napoli da un proiettile, fermato un coetaneo per tentato omicidio

(ITALPRESS) – Unincensurato è statoin via Nuova Poggioreale, centrato da unalla gamba destra mentre era in scooter con un. Dopo un’indagine lampo, i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno sottoposto a fermo undi Casoria, gravemente indiziato del.Secondo quanto ricostruito, la vittima era alla guida di uno scooter insieme a un amico. In via Nuova Poggioreale, poco distante dalla casa circondariale e da una scuola, un giovane alla guida di un suv nero si sarebbe affiancato puntando un’arma contro di loro. Da solo in auto, avrebbe esploso unferendo ilalla gamba e poi sarebbe fuggito.Grazie all’analisi delle immagini raccolte lungo la strada e alle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno individuato la targa dell’auto e scoperto che fosse in leasing.