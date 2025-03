Lanazione.it - 16 marzo, a Firenze la sera di Brunori Sas e di Fiorentina-Juve: piano speciale di mobilità

Leggi su Lanazione.it

, 162025 –Sas fa tappa stain concerto a. Si tratta di un ritorno live lungamente atteso quello di, pronto a riabbracciare il suo pubblico per dellete di autentica magia, la stessa che lo ha consacrato tra i più amati cantautori dei nostri tempi. Il concerto diSas, in programma staal Mandela Forum di, si svolgerà in concomitanza con la partitantus nel vicino Stadio Artemio Franchi. Vista l’alta affluenza di pubblico prevista, sono stati predisposti undi collegamenti da e per l’area di Campo di Marte e altre iniziative.Ingresso al Mandela Forum – Si potrà accedere al Mandela Forum sia da viale Manfredo Fanti (all’altezza del civico 199) angolo P.zza E. Berlinguer, che da viale Malta (all’altezza del civico 8) a partire dalle ore 18:30.