16 marzo 1970 la rivolta delle giornaliste di Newsweek | 55 anni di lotte in redazione

Il 16è una data che segna un punto di svolta, non solo nella storia del femminismo, ma anche in quella del giornalismo. Quel giorno, il settimanalepubblicò una copertina destinata a fare storia. Su un fondo giallo sgargiante trionfa la silhouette rossa di una donna nuda: testa gettata all'indietro, infila provocatoriamente il pugno chiuso nel simbolo del genere femminile blu, spezzato. Lo strillo di copertina è un avvertimento e un invito: “Women in Revolt”, Donne in. Il messaggio era chiaro e potente, un invito alla riflessione su un movimento di liberazione che stava prendendo piede in America. Ma dietro quella copertina, unaben più concreta stava per scoppiare. Mentre il direttore Osborn Elliott, che aveva sempre visto la sua rivista come un faro di libertà giornalistica, ignorava la crescente frustrazione tra le sue impiegate, un gruppo di 46didecise di farsi sentire, facendo causa al proprio datore di lavoro per le discriminazioni di genere che vivevano quotidianamente.