Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Inter in diretta: calcio d’inizio alle 20:45

Leggi su Bergamonews.it

(ore 20:45)(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Comi, Ruggeri, Palestra, Brescianini, Samardzic, Maldini, De Ketelaere.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. InzaghiA disp. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Berenbruch, Cocchi, Alexiou, Frattesi, Asllani, Correa, Arnautovic, Taremi.Arbitro: Massa (sez. di Imperia)Gli aggiornamenti in19:50 –con il canonico 3-5-2 con Thuram e Lautaro in avanti. De Vrij non recupera nemmeno per la panchina.19:40 – Gasperini opta per il 3-4-1-2 inserendo Pasalic nel ruolo di trequartista dietro le due punte, dove è assente Charles De Ketelaere, inizialmente in panchina.