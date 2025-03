Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Inter 0-2: Carlos Augusto e Lautaro mandano la Dea a -6

0-2Marcatori: 54?, 87?Martinez(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (75? Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (59? Ruggeri), Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic (59? De Ketelaere); Retegui (75? Maldini), Lookman (83? Brescianini). All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Comi, Palestra, Brescianini(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (66? Bisseck, Barella, Calhanoglu (90? Asllani), Mkhitaryan (75? Frattesi),(90? Taremi), Thuram (90? Correa). All. InzaghiA disp. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Berenbruch, Cocchi, Alexiou, Frattesi, Asllani, Correa, Arnautovic, Taremi.Arbitro: Massa (sez. di Imperia)Ammoniti: 39? Bellanova, 79? Bastoni, 86? PavardEspulsi: Ederson (81?) per doppia ammonizione causa proteste, Bastoni (90’+5) per doppia ammonizioneNote: 23.