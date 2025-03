Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Inter 0-1: Carlos Augusto sblocca la partita al 54?

0-1Marcatori: 54?(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Comi, Ruggeri, Palestra, Brescianini, Samardzic, Maldini, De Ketelaere.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Lautaro, Thuram. All. InzaghiA disp. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Berenbruch, Cocchi, Alexiou, Frattesi, Asllani, Correa, Arnautovic, Taremi.Arbitro: Massa (sez. di Imperia)Ammoniti: 39? Bellanova per protesteEspulsi: –Note: 23.215 spettatori, incasso di € 751.191,81Gli aggiornamenti in diretta54? – Gol dell’, ha segnato! Corner calciato da Calhanoglu per il colpo di testa dell’esterno brasiliano che batte Carnesecchi52? – Dopo oltre cinque minuti di stop, per permettere le cure mediche al tifoso che si è sentito male sugli spalti, si riprende a giocare47? –ruzione momentanea per favorire i soccorsi ad un tifoso che ha accusato un malore nel settore ospiti46? – Inizia il secondo tempo di!45’+2 – Finisce il primo tempo: 0-0 tra44? – Saranno due i minuti di recupero43? – Ci prova Lookman che dalla sinistra converge e calcia: pallone largo40? – Siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gioco prima dell’vallo 39? – Ammonito Bellanova: giallo per proteste dopo un contatto con Dumfries30? – Scollinata la mezz’ora al Gewiss Stadium: ritmi alti ein equilibrio28? – Cross di Bastoni in direzione Thuram, il pallone viene deviato in corner rendendo vano il tentativo di Carnesecchi di tenere in campo la sfera21? – L’prova ad alzare i giri del motore: fuori misura il tentativo di Ederson17? – Sommer vola sul colpo di testa di Pasalic! Cross di De Roon per la torsione aerea di Pasalic, ma Sommer vola e alza in corner10? –molto aggressiva in questa prima parte di gara: la capolista sta imponendo un ritmo altissimo al Gewiss Stadium 7? – Palo di Thuram! Clamorosa occasione per l’: Lautaro illumina il corridoio per Thuram che la piazza sull’uscita di Carnesecchi centrando un palo clamoroso.