Ilnapolista.it - Zerbin ha segnato l’ultimo gol su azione del Venezia: domani sarà l’ex della gara (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Alessiovivràla partita da ex. A gennaio è approdato alin prestito (con diritto di riscatto) per avere il minutaggio che Antonio Conte non glintiva al Napoli.gol sudelè stato diexLadello Sport scrive:A fine dicembre osservò ilseduto sulla panchina del Napoli, squadra dove è arrivato nel 2017.affronterà da titolare la squadra di Antonio Conte dopo essere diventato uno dei capisaldi dell’undici arancioneroverde con ilche ha il diritto di riscatto in caso di salvezza. Tra l’altro,è anche l’autore delgol realizzato sudalla squadra (27 gennaio contro il Verona). Avevaal debutto con il suo nuovo clubIlsta giocando il derby contro l’Hellas Verona e Alessiohaal 28esimo minuto.