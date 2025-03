Quotidiano.net - Zelensky nomina team negoziale per futuri colloqui di pace

Il presidente ucraino Volodymyrhato una delegazione ufficiale per rappresentare Kiev in eventualidiper porre fine alla guerra con la Russia. Lo si legge in un decreto pubblicato oggi.hato il capo dello staff, Andriy Yermak, alla guida della delegazione, della quale fanno parte anche il suo vice, Pavlo Palisa, il ministro degli Esteri Andriy Sybiga ed il ministro della Difesa Rustem Umerov.