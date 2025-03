Lapresse.it - Zelensky: “L’Ucraina ha bisogno di aiuto come mai prima d’ora”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrha detto che il suo Paese “hadimai”. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha presieduto un secondo incontro con i leader globali per discutere gli sviluppi della guerra in Ucraina, al termine del qualeha affermato: “Tutti capiscono chehadimai. Tutti si sono congratulati conper una vera vittoria a Gedda, una vittoria diplomatica. Tutti credono che si tratti di un serio passo avanti e che sarà difficile per la Russia ignorarlo. Deve dimostrarlo, sia che sostenga la fine della guerra, sia che voglia continuare la guerra”.