Zefiro Torna In Cattedrale la Passione secondo Giovanni dell’ensemble Komorebi Consort

Si conclude questa sera nelladi San Clemente la settimana della musica Barocca,, organizzata nell’ambito del progetto curato e realizzato da Urban Art Lab.Nella, dalle ore 20,30 si potrà assistere alla, capolavoro di Johann Sebastian Bach eseguito dall’ensemble belgache si esibira? per la prima volta in Italia eseguendo l’opera con gli strumenti originali pensati da Bach ela prassi esecutiva barocca.L’ensemble, gioiello emergente nel panorama musicale, diretto da Tetsu Isaji, fara? rivivere le emozioni di questo capolavoro a 301 anni dalla sua prima esecuzione. La voce intensa di Martin Ho?hler guidera? il pubblico attraverso la narrazione evangelica, in un’esperienza di profonda intensita? emotiva e spirituale.