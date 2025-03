Thesocialpost.it - Zdenek Zeman lascia la terapia intensiva: migliorano le condizioni dell’ex allenatore

Dopo 17 giorni di ricovero in, finalmente una buona notizia per. L’exdi Roma, Lazio, Foggia e Pescara hato questa mattina il reparto del Policlinico Gemelli di Roma per essere trasferito in medicina riabilitativa. Le suesono lievemente migliorate e il boemo risponde alle indicazioni dei medici.Il tecnico 77enne, originario di Praga, era stato colpito da una ischemia cerebrale lo scorso 27 febbraio, manifestando sintomi preoccupanti come deficit di forza e disturbi del linguaggio, segnali simili a quelli già avuti in passato. Non era la prima volta chesi trovava a dover affrontare problemi di salute: nel dicembre 2023, quando era alla guida del Pescara, aveva subito un’ischemia transitoria, superata senza conseguenze gravi.