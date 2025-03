Internews24.com - Zazzaroni spiazza tutti: «Juve? Non è da escludere lo scenario del fallimento»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il direttore del Corriere dello Sport analizza la situazione dellantus in vista della delicata sfida con la Fiorentina: le sue paroleIvan, direttore del Corriere dello Sport, ha recentemente analizzato la difficile situazione dellantus mentre la squadra si avvicina all”importante sfida contro la Fiorentina. Le sue osservazioni evidenziano la tensione attuale intorno al club bianconero, sottolineando le forti pressioni che ci sono attorno a Thiago Motta. LE PAROLE DI IVAN– «Riflettevo: se anche Motta e Conceição potessero dire quello che pensano veramente ci divertiremmo non poco; Sergio, peraltro, qualche concessione al carattere fumantino (qui la passione per il sigaro non c’entra) ogni tanto la regala. Da giovedì le cose per loro sono ulteriormente peggiorate.