Juventusnews24.com - Zazzaroni non le manda a dire: «La lista dei possibili sostituti di Thiago Motta ha nomi assurdi. Esonero dopo Firenze? Cosa scandalosa e poco juventina»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24non lesul possibile nuovo allenatore della Juve: tutte le dichiarazioni suIl giornaIvanha fatto un riflessione sulle colonne del Corriere dello Sport per analizzare il possibile nuovo allenatore della Juve in caso didi. Le parole sul mister bianconero:PAROLE – «Juve e Milan sono perciò a rischio fallimento stagionale: una delle due è destinata a piangere lacrime amare e non è da escludere che possano disperarsi entrambe. Il clima di Torino e Milano non aiuta. Da qui a metà maggio, proprio per effetto dei risultati (negativi) ottenuti, tantoquanto Conceiçao saranno sottoposti a fortissime pressioni supplementari sia interne, sia esterne.Su quest’ultimo punto mi permetto un finalino: una settimana sì e una no, ladeidiaumenta in modo esponenziale, talvolta comprendendo