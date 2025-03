Juventusnews24.com - Zazzaroni ne è sicuro: «Juve a rischio fallimento, non si escluda questo scenario. E se Thiago Motta potesse dire quello che pensa…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ne è: la sua analisi sulla situazione in casantus a due giorni dalla delicata sfida in casa della Fiorentina. Che cosa ha dettoIvanè intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare tra le altre cose delle situazioni die Conceicao, attuali allenatori die Milan. Di seguito le sue parole.– «Riflettevo: se anchee Conceiçãoroche pensano veramente ci divertiremmo non poco; Sergio, peraltro, qualche concessione al carattere fumantino (qui la passione per il sigaro non c’entra) ogni tanto la regala. Da giovedì le cose per loro sono ulteriormente peggiorate. L’uscita della Roma dall’Europa League, oltretutto per mano di una spagnola (so per certo che Ranieri non ripeterebbe le stesse cose sul rosso a Hummels dopo che ha rivisto l’intervento del tedesco su uno schermo più grande di uno smartphone) (.