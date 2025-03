Internews24.com - Zazzaroni fa il punto: «Inter più forte delle altre, quando inizia la partita…»

di Redazioneha fatto ildella situazione sul momento in casa, il direttore del Corriere dello Sport ha detto la suavenuto a Deejay Football Club, Ivan, direttore del Corriere dello Sport ha parlato molto bene dell’che domani sera sarà impegnata in una sfida scudetto molto complessa contro l’Atalanta. Il giornalista ha elogiato la squadra di Inzaghi analizzando il modo di giocare dei nerazzurri, ha poi posto l’accento sulle capacità del gruppo di sapere controllare le situazioni che accadono in campo. Di seguito le dichiarazioni. PAROLE – «L’è l’unica squadra chela partita sono convinto che poi vinca. Ancheva sotto nel risultato, hai sempre quella percezione di superiorità. Può anche pareggiare o perdere, ma capita poche volte.