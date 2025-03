Gamerbrain.net - Xbox: Novità per liberare lo spazio su console

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità per leSeries XS all’interno dell’ultimo aggiornamento Alpha destinato agli utenti iscritti al programma Insider. La funzione, denominata “Free Up Space”, punta a semplificare la gestione dellodi archiviazione sugli SSD delle, offrendo suggerimenti intelligenti su quali contenuti eliminare permemoria.– Gamerbrain.netCome Funziona “Free Up Space”?La nuova opzione aiuta gli utenti a individuare e rimuovere file non essenziali attraverso una serie di suggerimenti personalizzati. Tra i contenuti segnalati per la possibile eliminazione troviamo:Add-on inutilizzati o giochi archiviabili, che non sono più necessari o possono essere riscaricati in futuro senza problemi.File superflui, come giochi duplicati o applicazioni che non possono più essere avviate, ad esempio titoli scaricati tramiteGame Pass che hanno lasciato il catalogo o giochi la cui licenza è scaduta.