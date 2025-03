Game-experience.it - Xbox Game Pass, sono già 6 i giochi confermati per aprile 2025 su PC e console

Mancano ancora alcune settimane ad, ma la lineup diper il prossimo mese si sta già delineando con 6ufficialmente. Tra questi spicca South of Midnight, nuovo action-adventure di Compulsions, e Clair Obscur: Expedition 33, un RPG dallo stile ispirato alla Belle Époque francese. L’elenco include anche altri titoli indie che promettono di arricchire l’offerta del servizio.Ecco la lista deigià annunciati con le rispettive date di uscita (grazie a Pure):South of Midnight – 8Commandos: Origins – 9Descenders Next – 9Blue Prince – 10Tempopo – 17Clair Obscur: Expedition 33 – 24Tra i titoli di cui sopra South of Midnight si distingue come ildi punta del mese. Sviluppato da Compulsions, offre un’avventura in terza persona ambientata nel folklore del profondo sud degli Stati Uniti, con un mix di esplorazione e magia.