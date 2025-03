Zonawrestling.net - WWE: Video criptico a SmackDown, un 4 che annuncia il ritorno di Aleister Black?

Negli ultimi mesi si è invertito un trend. Se prima ad ogni licenziamento della WWE si parlava subito di un futuro in AEW per la Superstar interessata, ultimamente si è ribaltata la situazione con grossi nomi in uscita dalla federazione di Jacksonville subito accostati alla WWE, che siano ritorni o possibili debutti. D’altronde negli ultimi mesi abbiamo visto diversi lottatori passare dalla AEW alla WWE, da Ethan Page a Ricky Starks, passando per il grande debutto a Raw di Penta, possiamo anche scomodare i due grandi ritorni degli anni scorsi Cody Rhodes e CM Punk, senza dimenticare anche ildi Andrade. Insomma ad ogni nome che lascia una delle due compagnie è facile ipotizzare subito un cambio di casacca e così si sta facendo per altri free agent come Malakai, Rey Fenix e Miro.