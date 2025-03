Sportnews.eu - WWE, ultim’ora Roman Reigns: la notizia è appena arrivata, fans sconvolti

Leggi su Sportnews.eu

Il Wrestling arriva in Europa, con tappa a Bologna, c’è grande attesa per il campione, ma non mancano le polemiche.La WWE arriva in Europa per il suo lungo tour in giro per il mondo, dando modo a tutti gli appassionati di vedere da vicino i campioni del wrestling darsele di santa ragione. Dopo la tappa di Barcellona è prevista la data in Italia, a Bologna. Prosegue dunque la Road to WrestleMania, ancora in fase di programmazione, con date ancora da stabilire e ufficializzare.Reings idolo della WWE (Sportnews.eu)La WWE fa il giro del mondo, ogni settimana vengono aggiunte nuove tappe, per un evento importante per ogni appassionato di questo sport. Ci saranno diversi titoli in palio, ma già da qualche giorno sappiamo che prenderà vita un triple threat match tra CM Punk, Seth Rollins e