Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman annuncia Roman Reigns per Bologna e cita Mussolini. Arriva la censura

La WWE è sbarcata in Europa, precisamente a Barcelona, e il tour europeo quest’anno coinciderà con la Road To WrestleMania che è ormai iniziata da qualche settimana. La card dell’evento più importante dell’anno è ancora in costruzione e poche sono le ufficialità a parte i match con i titoli mondiali in palio, ma dallo scorso lunedì si può facilmente ipotizzare un triple threat match tra CM Punk,e Seth Rollins dopo che l’OTC è tornato vendicando l’eliminazione e l’assalto subiti alla Royal Rumble.“Prendete un aereo per”I fan di Barcelona sono rimasti un po’ delusi nel vedere salire sul ring solamentesenza il Tribal Chief. Il Wise man ha detto che ieri è stato ilDay in tutto il mondo vista l’usdel nuovo gioco WWE2K25 consulla copertina.