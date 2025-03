Zonawrestling.net - WWE: Lilian Garcia lascia SmackDown, ma non la WWE

è tornata in WWE alla fine del 2024 come sostituta di Samantha Irvin. A gennaio 2025,è stata spostata a, ma ora il suo tempo con il brand blu è giunto al termine.Su Instagram,ha annunciato che l’edizione didel 14 marzo sarà il suo ultimo show come ring announcer a tempo pieno per il brand blu. Tuttavia, continuerà a ricoprire il ruolo di ring announcer per gli eventi Saturday Night’s Main Event, aggiungendo un tocco di nostalgia a questi spettacoli. Inoltre,canterà in alcuni eventi e ha aggiunto che sta lavorando ad altre idee per nuovi show.“NEWS ALERTHo appena finito di annunciarea Barcellona, in Spagna, ed è stato assolutamente incredibile!! Gracias por todo el amor, España! Ma ora ho una notizia: questo è stato il mio ultimo show come ring announcer a tempo pieno di