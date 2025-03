Zonawrestling.net - WWE: La rissa tra Tiffany e Charlotte semina il caos a SmackDown, che volo durante la Miz TV

dopo il match con B-FabDopo cheFlair ha sconfitto B-Fab con la Figure Eight all’Olimpic Arena di Barcellona, la vincitrice dell’ultima Royal Rumble ha mantenuto la presa anche dopo il match. È stato in quel momento cheStratton è intervenuta, dando il via a unache ha caratterizzatoper diversi momenti.THAT POP FORSTRATTON WAS FUCKING INSANE HOLY SHIT #pic.twitter.com/IyLkr2QXHn— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 14, 2025Unafuori controlloLa sicurezza ha tentato più volte di separare le due wrestler, ma ogni tentativo è stato vano. La situazione è degenerata quando La Flair è salita sul tadei commentatori, riuscendo a colpire La Stratton con un double sledge e un back elbow al volto.