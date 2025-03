Zonawrestling.net - WWE: Dopo NXT Roadblock, Roxanne Perez è pronta per il main roster

Leggi su Zonawrestling.net

ha avuto un percorso impressionante sin dalla sua straordinaria performance nella Women’s Royal Rumble Match, rendendo chiaro che il suo passaggio alera ormai deciso. Ora che la sua avventura in NXT è giunta al termine, sono stati finalmente svelati i suoi piani per ildella WWE. L’11 marzo, a NXTha affrontato Jordynne Grace in un rematch di NXT Battleground dello scorso anno. Entrambe le wrestler hanno dato spettacolo, con numerosi tentativi di schienamento ravvicinati. Alla fine, Jordynne Grace ha sfruttato la sua forza per eseguire la Juggernaut Driver e vincere l’incontro.Il futuro diin WWE è ancora oggetto di speculazioni, soprattuttola sua sconfitta contro Jordynne Grace. Secondo Fightful Select,proseguirà la sua rivalità con Bayley neli loro recenti incontri in NXT.