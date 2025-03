Zonawrestling.net - WWE: CM Punk sarà a Bologna per la puntata di SmackDown, obiettivo Roman Reigns

farà parte dellain onda il 21 marzo di, come confermato dal suo Wise Man Paul Heyman durante lo show di questa settimana. Un’apparizione dell’OTC è sempre un’occasione speciale e ha attirato l’attenzione di CM. Sui social media, quest’ultimo, anche se con un adorabile filtro per cani, ha fatto la sua sfacciata constatazione a. L’ex stella AEW si recherà ala prossima settimana perché sa chepresente.Le sue parole“Paul Heyman mi ha detto chedurante. Ora, io non vado li visto che appartengo a Raw in tutto e per tutto, ma non credo chesi presenterà presto nel mio show, quindi mi recherò allegramente nel suo. Ci vediamo presto”. Per la cronaca, i problemi tra i due erano già palpabili a Survivor Series: WarGames 2024, anche se riuscirono a coesistere per vincere.