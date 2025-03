Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, Mirra Andreeva sfiderà Aryna Sabalenka per il titolo

Il torneo WTA di, secondo mille della stagione, giunge al penultimo atto con le sfide di semifinale. Saranno la russa, testa di serie numero nove, e la bielorussa, numero uno del mondo, a contendersi ilnel match decisivo.Nel primo incontro di giornatasupera, al termine di una battaglia durata due ore e diciassette minuti, la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 7-6(7-1) 1-6 6-3. Il primo set segue l’andamento dei turni di battuta fino al nono game quando la testa di serie numero nove concretizza la palla break e va a servire per chiudere. L’ operazione non sortisce però buon esito per la pronta risposta della numero due del mondo che conquista il decimo gioco e rimette tutto in equilibrio. La logica conclusione non può che essere il tie-break con la russa che scappa sul 3-0, ottiene ben tre mini break e chiude sul 7-1 al primo set point.