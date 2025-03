Wta 1000 Indian Wells 2025 | Andreeva raggiunge Sabalenka in finale Errani Vavassori vincono il doppio misto

Leggi su Sportface.it

Ladel Wtadivedrà di fronte Mirrae Aryna. La giovane siberiana ha infatti piegato in tre set Iga Swiatek con il punteggio di 7-6(1) 1-6 6-3 in una battaglia durata due ore e 17 minuti. Primo set molto equilibrato, in cui entrambe le giocatrici hanno tenuto il servizio fino al nono game, quando la tennista russa si è procurata una chance di servire per il set, ma la polacca ha risposto subito ristabilendo la parità. Tie break però che è scivolato subito dal lato di, che con tre mini break ha chiuso rapidamente 7-1.La reazione della numero due al mondo è arriva nel secondo set, dove ha messo a segno due break e chiuso la pratica 6-1 rimettendo in piedi la gara. Nel set decisivo la classe 2007 ha tirato fuori tutte le sue qualità, trovando subito il break nel primo game, poi bissato anche nel quinto per il 4-1; con la gara ormai in pugno,ha amministrato il vantaggio accumulato, chiudendo 6-3 con un altro break nei confronti di Swiatek.