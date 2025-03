William Carvalho torna in un elenco di evocati sei mesi dopo

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 13:33:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:to. Come confermato Manuel Pellegrini Questo mezzogiorno alla sua conferenza stampa ufficiale prima del partito rispetto al Betis giocherà domani a Butarque di fronte al Leganésil centrocampista portoghese sarà la grande novità nell’dei convocati, mettendo così un infortunio che lo ha fatto lontano dalla terra da giocatore per un mezzo anno.“È in grado di essere, quindi sarà nella lista per Leganés ”, ha confermato il Ingegnere.È interessante notare che l’ultima partita giocata dai portoghesi è stata contro il Cucésman, nel primo round di campionato, allo stadio Benito Villamarína settembre dello scorso anno.