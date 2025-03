Dilei.it - Wanda Nara urla contro Icardi: “Aiutatemi per favore”. La figlia sta male e arriva la polizia

L’atteso ricongiungimento tra Mauroe le figlie Francesca e Isabella, dopo sessanta giorni di lontananza, è finito nel peggiore dei modi. Il calciatore ha avuto un in-scon l’ex moglieche ha richiesto addirittura l’intervento dellae di un’ambulanza. E il cui video, in cui la soubrettedisperata, è finito in rete diventando virale.Cosa è successo all’ultimo straNegli ultimi giorni il Tribunale argentino ha emesso una sentenza adi Mauro, consentendogli di trascorrere del tempo con le figlie Francesca e Isabella, che non vedeva dallo scorso dicembre, ma senza la presenza della sua attuale compagna China Suarez. Così il calciatore ha recuperato le figlie a scuola, per poi portarle a casa sua, ma le bambine (accompagnate da nonna Nora Colosimo, madre di) avevano i cani, che il padre non voleva (a quanto pare per la presenza nella sua abitazione di alcuni capibara, dei roditori tipici del Sud America).