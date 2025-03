Isaechia.it - Wanda Nara e Mauro Icardi: urla disperate e video scioccanti, il calciatore chiuso in ascensore con la figlia

Continua la guerra che sembra non avere fine tra.L’estate scorsa, dopo vari tira e molla, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, in un noto programma televisivo aveva ufficializzato la rottura definitiva dal marito:Io enon stiamo più insieme. C’abbiamo già riprovato in passato, ma non ha funzionato.Semplici parole che sembravano porre fine ad una relazione del tutto turbolenta e in molti pensavano di aver trovato in quella semplicità di comunicazione un rapporto concluso in modo sereno. Peccato però che così non è stato. Da quel momento, traè successo di tutto e di più: tradimenti, nuovi flirt, denunce, accuse reciproche via social, interviste varie, chat e chiamate private rese pubbliche e tanto altro ancora. Insomma una turbolenta storia che ancora oggi sembra non avere pace.