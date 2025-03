Thesocialpost.it - Wanda Nara disperata: «Aiutatemi, per favore!». Lite furiosa con Icardi, bimba si sente male

Ancora uno scontro trae Mauro. Volano urla, bambine in lacrime, arriva la polizia. La loro separazione sembra una guerra infinita. A farne le spese sono le figlie, Francesca e Isabella.Leggi anche:e Mauro: lei va a casa dell’ex e lui la inchioda pubblicando i videoL’incontro turbolentoIl tribunale concede adi vedere le figlie. Ma c’è una condizione: niente compagnia della sua nuova compagna, China Suarez. Il 15 marzo,prende le bambine a scuola. Vuole portarle a casa sua. Con loro ci sono anche i cani.non li vuole. Va sotto casa diper lasciare gli animali. Scoppia una.Aggressione e disperazionesi comporta in modo aggressivo. Vuole costringerea tenere i cani. Le bambine piangono, cercano di convincere il padre a portare via gli animali.