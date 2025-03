Sport.quotidiano.net - Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

c’è. Lo spirito guerriero del toscano lo spinge almeno a provare questa sera (palla a due ore 20) quando i riflettori della Vitrifrigo Arena) si riaccenderanno per ospitare il recupero contro l’Unieuro Forlì, rinviata il 23 febbraio a causa dell’assenza di Toni Perkovic, il croato convocato dalla sua Nazionale, punto di forza dei romagnoli. Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno in città di Daniele Cinciarini, che a 41 anni rappresenta per Forlì il sesto uomo perfetto, mentre sul fronte biancorosso sia Petrovic che De Laurentiis hanno vestito la maglia dei romagnoli. "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte e ben organizzata – sottolinea proprio De Laurentiis -, formazione in parte rinnovata e che presenta un mix di esperienza, con Tavernelli, Cinciarini, Pascolo e Magro, e atletismo, basti pensare a Gaspardo e Del Chiaro.