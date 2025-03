Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei riportare le salme dei miei nonni a Roma. Ho il sì di Giorgia Meloni. Il mio carattere? Uno psicologo quasi si buttò dalla finestra, ma sto abbattendo la mia corazza”: parla Emanuele Filberto di Savoia

“Essere capo deiin Repubblica, per molti, non vuol dire niente ma per me significa fare del bene, nel mio piccolo”. Lo spiega senza troppi giri di parole,Filiberto di, che, al Corriere della Sera, si racconta e ricorda il suo passato, dalle lacrime per la morte di suo padre, avvenuta lo scorso anno, alla speranza di vedere, un giorno, ledei suoi, il re Umberto II e la regina Maria José, riposare a.Gli ultimi sovrani dell’Italia monarchica sono sepolti in Francia, ad Hautecombe, dove oggi, 15 marzo, si è tenuta la messa in suffragio per l’ex monarca, nel 42esimo anniversario della sua morte. “Confido in un gesto di umanità, rispetto e pace storica. Sono figure incriticabili.lei e Umberto al Pantheon sarebbe il riconoscimento che ihanno dato tanto all’Italia, a partire dall’unità nel 1861”, spiega Filiberto, che, poi, passa al setaccio i suoi ricordi: “Avevo 11 anni quando nonno morì a Cascais.