Sport.quotidiano.net - Volley. Un maltempo da Lupi... saltano i big match. Gioca solo L’Arno Toscana Garden a Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono state spostate a data da destinarsi le gare odierne della Codyecoe del Grupponel campionato di B maschile in programma per oggi sabato. Sicura invece la partita di domani allaper i castelfranchesi dellaArno. I santacrocesi della Codyecoerano attesi al PalaLilly di Sesto Fiorentino, colpita dall’esondazione del torrente Rimaggio che ieri mattina ha tracimato, rompendo gli argini, nella centrale piazza del mercato, invadendo il centro cittadino e zone limitrofe. La partita era in programma per le ore 21 ed era valida per la sesta di ritorno. Questa è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo e in osservanza alle ordinanze stabilite dalle autorità competenti. Entro mercoledì prossimo, dovrà pervenire al Settore Campionati una data di recupero, concordata tra le due società, che non potrà essere successiva al 27 marzo.