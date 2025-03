Sport.quotidiano.net - Volley minore. Mirandola riceve un Caselle in corsa. Rinviate quattro gare causa maltempo

Pallavoloemiliana con il fiato sospeso, per l’allerta rossa attuata nel bolognese, e nel ravennate, che avrà sicuramente ripercussione sui tornei regionali: al momento risultano sospese per indisponibilità degli impianti, i più delle volte destinati a punto di appoggio e rifugio per eventuali alluvionati, sei partite in tutto, di cui ben, tra cui tre dei tornei nazionali, che coinvolgono squadre della nostra provincia. Al rinvio della gara di serie D maschile tra Consar Ravenna ed Enjoy Anderlini-Spezzanese, già annunciato dalla mattinata di ieri, si sono aggiunte nel pomeriggio la partita di B maschile tra Gruppo Lupi Pontedera e Kerakoll Sassuolo, la gara di B1 femminile tra ilModena, e le fiorentine del Montespertoli, e non si giocherà domani nemmeno la gara di B2 femminile tra il Massa Lombarda, e l’Hydroplants Soliera 150.