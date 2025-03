Sport.quotidiano.net - Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Fermati tutti i campionati per l’allerta meteo

Si ferma per un week-end ilregionale. Il comitato toscano della "Fipav", infatti, in accordo con i quattro comitati territoriali, ha deciso di sospendere tutte le gare previste a livello regionale. La scelta, ovviamente, fa seguito alin atto sul territorio toscano. In"C" poco cambia, in realtà, per il McDonald’s Porcari che avrebbe osservato il proprio turno di riposo. Ricordiamo che, al termine della regular season, mancano 9 giornate e, quindi, 8 partite da giocare per le tre squadre che compongono il terzetto di testa che ancora devono riposare. Il rinvio costringerà, con ogni probabilità, ad un turno infrasettimanale, in quanto il programma è fitto sino al 10 maggio, incluso il turno infrasettimanale già previsto che anticiperà la settimana di Pasqua. In"D", invece, sono sette giornate e altrettante partite ancora da disputare.